Son depremler listesi 27 Aralık 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Kandilli verilerine göre, İzmir deprem ile sallandı. İşte, 27 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…