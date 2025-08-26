Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 27 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 27 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kaydediyor. Bugün yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler 27 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe deprem oldu. Sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detaylar 27 Ağustos Çarşamba son depremler listesine eklendi. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 07:27 Güncelleme: 27.08.2025 - 00:09
        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple gün içerisinde ülkenin farklı bölgelerinde birçok deprem meydana geliyor. Bunlardan şiddeti yüksek olanlar vatandaşlar tarafından hissedilirken şiddeti az olanlar ise hiç anlaşılmıyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de peş peşe deprem meydana geldi. İşte, 27 Ağustos 2025 son depremler listesi...

        • 2

          ADIYAMAN DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10:24'te Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM

          Balıkesir peş peşe sallanmaya devam ediyor.

          AFAD verilerine göre, saat 09:28'de Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.

          3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.04 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          Saat 09:36'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 5.16 olarak kaydedildi.

        • 4

          26 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-08-26 10:24:02 38.07833 38.36361 7.0 ML 3.3 Çelikhan (Adıyaman)

          2025-08-26 09:36:12 39.22222 28.175 5.16 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-26 09:28:57 39.19833 28.17639 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-26 04:15:21 39.17306 28.22417 7.04 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-26 03:23:34 39.215 28.17222 6.06 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-26 01:30:54 39.20833 28.09222 7.01 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        • 5

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
