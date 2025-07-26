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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 26 TEMMUZ 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Son depremler listesi 26 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurdun dört bir yanında meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde küçük ölçekli sarsıntılar meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 26 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 07:49 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:16
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        • 1

          Yurt genelinde gün içerisinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri ölçüp raporlayarak kamuoyu ile paylaşıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler 26 Temmuz 2025 son depremler listesini inceliyor. İşte, 26 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          DEPREM Mİ OLDU?

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 26 Temmuz Cumartesi günü 3 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

        • 3

          26 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          2025-07-26 09:02:25 39.73083 41.32333 7.0 ML 2.7 Tekman (Erzurum)

          2025-07-26 08:27:27 38.73778 27.84194 6.81 ML 1.4 Gölmarmara (Manisa)

          2025-07-26 07:59:13 38.01722 37.64361 11.74 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

          2025-07-26 07:53:08 38.03167 37.59139 12.53 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)

          2025-07-26 07:12:54 39.46278 27.81722 11.08 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir)

          2025-07-26 06:49:31 38.92306 43.46389 7.0 ML 1.5 Van Gölü - [07.36 km] Tuşba (Van)

          2025-07-26 06:24:41 39.23806 28.99 7.76 ML 1.3 Simav (Kütahya)

          2025-07-26 06:23:29 38.15194 37.79611 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

          2025-07-26 06:16:06 39.2325 28.97472 7.12 ML 0.8 Simav (Kütahya)

          2025-07-26 06:04:36 40.83139 32.10944 4.8 ML 1.4 Yeniçağa (Bolu)

          2025-07-26 06:01:31 38.15 38.57667 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)

          2025-07-26 05:27:31 36.22083 36.17694 6.99 ML 1.6 Antakya (Hatay)

          2025-07-26 05:23:38 38.15528 38.58333 7.01 ML 1.9 Battalgazi (Malatya)

          2025-07-26 05:19:14 39.38694 28.8925 7.0 ML 1.1 Dursunbey (Balıkesir)

          2025-07-26 04:29:36 39.46028 44.7975 6.87 ML 1.8 Maku, West Azarbaijan (İran) - [34.01 km] Doğubayazıt (Ağrı)

          2025-07-26 03:19:15 39.23083 28.85389 7.04 ML 2.0 Simav (Kütahya)

          2025-07-26 03:04:46 37.35417 36.88722 5.06 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

          2025-07-26 02:50:51 37.28611 36.90389 7.17 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)

          2025-07-26 02:43:40 38.09778 37.37 7.06 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş)

          2025-07-26 02:08:24 37.88194 36.51667 7.0 ML 1.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)

          2025-07-26 02:04:52 40.88083 28.31639 7.12 ML 1.3 Marmara Denizi - [20.14 km] Silivri (İstanbul)

          2025-07-26 01:27:38 38.38389 37.62528 7.0 ML 0.9 Darende (Malatya)

          2025-07-26 01:15:33 38.35639 27.61833 7.0 ML 1.1 Kemalpaşa (İzmir)

          2025-07-26 01:14:16 38.72861 40.03972 7.0 ML 1.0 Kovancılar (Elazığ)

          2025-07-26 00:56:18 37.26417 37.49667 7.0 ML 1.8 Şehitkamil (Gaziantep)

          2025-07-26 00:52:07 38.08417 38.5025 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)

          2025-07-26 00:44:51 38.345 38.78556 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)

          2025-07-26 00:41:51 38.355 38.785 7.0 ML 1.4 Kale (Malatya)

          2025-07-26 00:29:43 38.42361 27.64111 7.0 ML 1.6 Kemalpaşa (İzmir)

        • 4

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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