Son depremler listesi 26 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Son depremler listesi 26 Eylül 2025 Cuma günü verilerine göre, bugün yurdun farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde birçok deprem meydana geldi. Sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi edinmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 26 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son dakika deprem haberleri... Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. Son verilere göre, bugün farklı bölgelerde çeşitli büyüklüklerde birçok deprem oldu. İşte, 26 Eylül 2025 Son depremler listesi...
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, 26 Eylül Cuma günü saat 07.15 itibarıyla büyüklükleri 0.8 ile 2.6 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.
Ancak 3.0 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem meydana gelmedi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
