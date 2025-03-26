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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 26 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli saniye saniye paylaşıyor! Son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 26 Mart Çarşamba: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Son depremler listesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Bu raporlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, bugün Ege Denizi, İzmir, Mardin, Muğla deprem ile sallandı. İşte, 26 Mart 2025 Son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:11
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre bugün Ege Denizi, İzmir, Mardin ve Muğla’da deprem meydana geldi. İşte, 26 Mart 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          SON DEPREMLER LİSTESİ 26 MART 2025

          2025-03-26 05:07:58 36.55111 25.77417 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

          2025-03-26 04:56:13 37.93167 27.33583 8.66 ML 2.5 Selçuk (İzmir)

          2025-03-26 04:23:5636.2716741.022227.0ML2.9Haseke (Suriye) - [90.00 km] Nusaybin (Mardin)

          2025-03-26 03:59:47 36.44139 28.68806 10.31 ML 2.9 Akdeniz - [30.36 km] Ortaca (Muğla)

          2025-03-26 03:57:14 36.73472 25.69167 7.0 ML 2.0 Ege Denizi

          2025-03-26 03:40:01 36.01972 28.915 39.17 ML 2.0 Akdeniz - [46.20 km] Kaş (Antalya)

          2025-03-26 03:20:37 36.61778 25.7925 7.0 ML 2.3 Ege Denizi

          2025-03-26 02:27:48 38.75222 43.62694 15.2 ML 2.1 İpekyolu (Van)

          2025-03-26 02:11:08 36.50917 27.51861 86.73 ML 2.0 Ege Denizi - [21.20 km] Datça (Muğla)

          2025-03-26 01:51:27 37.99806 36.40972 5.6 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş)

          2025-03-26 01:23:26 37.5925 26.86083 14.7 ML 2.8 Ege Denizi - [28.21 km] Söke (Aydın)

          2025-03-26 00:56:45 40.28611 29.47111 7.0 ML 2.0 Yenişehir (Bursa)

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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