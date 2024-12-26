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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 26 Aralık 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Antalya ve Kahramanmaraş'ta deprem! 26 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla duyuruluyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Antalya ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 26 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 07:37 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:44
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        • 1

          Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. AFAD verilerine göre, Antalya ve Kahramanmaraş deprem ile sallandı. İşte, 26 Aralık 2024 Son depremler listesi sorgulama ekranı.

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:26'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde deprem oldu.

          2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          ANTALYA DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:09'da Antalya ili Kumluca ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.7 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 10.46 kilometre olarak ölçüldü.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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