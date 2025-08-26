Habertürk
        Son depremler listesi 26 Ağustos 2025 Salı: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile şimdi deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de peş peşe deprem! 26 Ağustos Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kaydediyor. Bugün yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler 26 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe deprem oldu. Sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detaylar 26 Ağustos Salı son depremler listesine eklendi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 07:27 Güncelleme: 26.08.2025 - 09:49
          Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple gün içerisinde ülkenin farklı bölgelerinde birçok deprem meydana geliyor. Bunlardan şiddeti yüksek olanlar vatandaşlar tarafından hissedilirken şiddeti az olanlar ise hiç anlaşılmıyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de peş peşe deprem meydana geldi. İşte, 26 Ağustos 2025 son depremler listesi...

          BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe deprem meydana geldi.

          Saat 03.23'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Saat 04.15'te meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak kaydedildi.

          26 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-08-26 04:15:21 39.17306 28.22417 7.04 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-26 03:23:34 39.215 28.17222 6.06 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-26 01:30:54 39.20833 28.09222 7.01 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

