Son depremler listesi 25 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son depremler listesi 25 Eylül 2025 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD verilerine göre Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. İşte, 25 Eylül 2025 son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgiler...
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 25 Eylül 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı...
24 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-09-24 16:35:27 41.91833 27.30083 7.65 ML 1.1 Merkez (Kırklareli)
2025-09-24 16:30:10 39.17528 28.16889 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-24 16:25:46 39.18611 28.18528 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-24 16:24:23 39.17278 28.18583 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-24 16:21:33 39.18806 28.18806 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-24 16:15:48 38.34139 31.02028 7.0 ML 0.9 Yalvaç (Isparta)
2025-09-24 16:08:51 39.18222 28.20417 5.44 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
BALIKESİR’DE 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.27'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
