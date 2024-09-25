Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Erzurum ve Hatay'da deprem meydana geldi. Tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere AFAD ve Kandilli 25 Eylül 2024 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.