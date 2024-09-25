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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 25 Eylül 2024 Çarşamba: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 25 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Son verilere göre, bugün Erzurum ve Hatay'da deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 25 Eylül 2024 Son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 07:14 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:23
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        • 1

          Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Erzurum ve Hatay'da deprem meydana geldi. Tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere AFAD ve Kandilli 25 Eylül 2024 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        • 2

          HATAY'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 11:11'de Suriye Cisr eş Şuğur, İdlib bölgesinde Hatay'ın Altınözü ilçesinde de hissedilen bir deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen deprem, yerin 7.46 km derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          ERZURUM’DA DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 02.46’da Erzurum ili Aziziye ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen deprem, yerin 16.55 km derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

          Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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