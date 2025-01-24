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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 24 OCAK CUMA: Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Bingöl'de deprem! 24 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 24 Ocak 2025 Cuma günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. AFAD verilerine göre, Bingöl'de deprem oldu. İşte 24 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 07:35 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:07
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          En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri inceleniyor. AFAD'a göre, Bingöl'de deprem meydana geldi. İşte, 24 Ocak 2025 son depremler listesi...

        • 2

          BİNGÖL'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:06'da Bingöl'ün Karlıova ilçesinde deprem oldu.

          3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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