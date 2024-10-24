Türkiye-İran sınırında deprem oldu! 24 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi 24 Ekim 2024 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Kandilli verilerine göre Türkiye-İran sınır bölgesinde deprem oldu. İşte, 24 Ekim 2024 Son depremler listesi ile Türkiye-İran sınırındaki depremin büyüklüğü ve derinliği...
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Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Türkiye-İran sınırında deprem meydana geldi. İşte, 24 Ekim 2024 son depremler listesi...
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TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.34’te Türkiye-İran sınır bölgesinde deprem meydana geldi.
3.3 büüyklüğündeki sarsıntının derinliği 5.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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