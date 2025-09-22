Balıkesir deprem ile sallandı! 23 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'de meydana gelen sarsıntıların ardından 23 Eylül tarihli en son depremler yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Eylül 2025 son depremler sorgulama ekranı...
- 1
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de deprem meydana geldi. İşte, 23 Eylül 2025 Salı son dakika depremler listesi...
- 2
BALIKESİR'DE DEPREM!
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-22
Saat:17:16:33 TSİ
Enlem:39.16389 N
Boylam:28.20444 E
Derinlik:14 km
- 3
KONYA DEPREM İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09.03'te Konya'nın Kulu ilçesinde deprem meydana geldi.
4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.24 kilometre derinliğinde kaydedildi.
-
- 4
EGE DENİZİ'NDE 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD, Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Yerin 8.99 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, en yakın kara parçası olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 139.4 kilometre mesafede ölçüldü.
- 5
22 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-09-22 16:50:26 39.23667 28.17 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 16:30:24 39.19694 28.17444 14.3 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 16:26:17 39.1875 28.16306 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 16:24:52 39.15222 28.19222 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 16:15:46 39.19083 28.19583 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 16:13:56 39.17361 28.20111 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 16:02:50 39.18889 28.13556 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 15:46:57 39.16944 28.17583 18.8 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 15:26:41 39.17333 28.18667 10.7 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
- 6
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
-
- 7