        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 23 Eylül 2025: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri

        Son depremler listesi 23 Eylül 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Peki en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 23 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 07:11 Güncelleme: 23.09.2025 - 07:11
        • 1

          Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Sındırgı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte 23 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          BALIKESİR DEPREM İLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.07’de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 4
        • 5
        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
