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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 23 EKİM 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Son depremler listesi 23 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 23 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. Kandilli verilerine göre Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 07:14 Güncelleme: 23.10.2024 - 07:14
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’de Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Ekim 2024 son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        • 2

          AKDENİZ’DE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 05.12’de Akdeniz’de Girit Adası Açıkları’nda deprem meydana geldi.

          3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 16.9 km derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01.31'de de Akdeniz’de Girit Adası Açıkları’nda deprem olmuştu.

          3.4 büyüklüğündeki deprem, 8.8 km deriblikte kaydedilmişti.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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