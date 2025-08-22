Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD, Balıkesir'de 4.3 büyükklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir depremi başta olmak üzere bugün meydana gelen tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 22 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.