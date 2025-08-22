Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 23 Ağustos 2025 Cumartesi 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        23 Ağustos 2025 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkemizde meydana gelen tüm depremleri anbean kayıt altına almaya devam ediyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallandı. İşte, 23 Ağustos 2025 Cumartesi 2025 son depremler listesi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 07:19 Güncelleme: 23.08.2025 - 01:01
        • 1

          Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD, Balıkesir'de 4.3 büyükklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir depremi başta olmak üzere bugün meydana gelen tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 22 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        • 2

          BALIKESİR'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 15:21'de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.

          4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          BİNGÖL'DE DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Bingöl'ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Deprem, 17.67 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 4

          22 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          3.0 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;

          2025-08-22 16:17:12 36.58833 42.26306 6.64 ML 3.4 Talafar, Ninova (Irak) - [61.50 km] Silopi (Şırnak)

          2025-08-22 15:21:40 39.25056 28.20278 5.5 MW 4.3 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-22 12:30:57 39.02861 41.06833 17.67 ML 3.9 Solhan (Bingöl)

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
        • 7
        Habertürk Anasayfa