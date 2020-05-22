Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 22 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 22 MAYIS 2020

2020.05.22 08:45:42 37.3485 35.2668 6.4 -.- 3.3 3.4 FILIKLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2020.05.22 07:33:55 39.4030 39.9953 22.9 -.- 2.0 -.- KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2020.05.22 06:40:27 34.2835 25.9550 5.0 -.- 4.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.22 06:21:09 39.4007 40.0085 5.0 -.- 4.2 4.1 KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2020.05.22 05:47:03 39.0470 27.8688 4.2 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.22 03:57:28 36.9802 28.5303 11.8 -.- 1.6 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2020.05.22 03:56:56 38.2897 38.8158 3.2 -.- 2.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.05.22 03:02:04 35.4342 26.5588 8.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.22 03:00:25 35.9273 27.1760 5.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.22 02:51:21 39.9257 42.0037 20.6 -.- 2.2 -.- AGCASAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel