        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 22 Eylül 2025: Sivas, Hatay ve Balıkesir’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Sivas, Hatay ve Balıkesir'de deprem! 22 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'de meydana gelen sarsıntıların ardından 22 Eylül tarihli en son depremler yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. AFAD verilerine göre, Sivas, Hatay, Ege Denizi ve Balıkesir'de deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Eylül 2025 son depremler sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 07:38 Güncelleme: 22.09.2025 - 07:40
        • 1

          Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Sivas, Hatay, Ege Denizi ve Balıkesir’de deprem meydana geldi. İşte, 22 Eylül 2025 Pazartesi son dakika depremler listesi...

        • 2

          BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06:59’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          HATAY AÇIKLARINDA DEPREM

          AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:36’da Akdeniz’de Antakya Körfezi açıklarında 3.3 büyüklüğnde deprem meydana geldi.

          Hatay’ın Samandağ ilçesine 03.96 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 13.59 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 4

          EGE DENİZİ'NDE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          AFAD, Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

          Yerin 8.99 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, en yakın kara parçası olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 139.4 kilometre mesafede ölçüldü.

          İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        • 5

          SİVAS DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD verilerine göre, saat 02:09’da merkez üssü Sivas’ın Ulaş ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

          3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 6

          22 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;

          2025-09-22 06:59:58 39.19722 28.20167 7.0 ML 3.7 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-22 05:36:49 36.12917 35.89194 13.59 ML 3.3 Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.96 km] Samandağ (Hatay)

          2025-09-22 04:19:59 40.36833 24.12028 8.99 MW 4.8 Ege Denizi

          2025-09-22 02:09:31 39.43472 37.24194 7.09 ML 3.1 Ulaş (Sivas)

        • 7

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 8
        • 9
