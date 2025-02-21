Ankara deprem ile sallandı! 21 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Ankara'da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile 21 Şubat 2025 son depremler listesi…
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21 Şubat 2025 Son depremler listesi yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından inceleniyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Ankara deprem ile sallandı. İşte, 21 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Ankara deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgiler…
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ANKARA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09:36'da merkez üssü Ankara Mamak olan bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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SİVAS'TA DEPREM!
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02:15'te Sivas ili Gürün ilçesinde deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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21 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
2025-02-21 07:47:56 36.61861 25.50861 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-21 05:57:25 36.61806 25.2375 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-21 05:07:30 36.56 25.43722 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-21 01:09:52 36.63111 25.65028 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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