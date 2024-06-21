Bingöl ve Adıyaman'da deprem! 21 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Bingöl ve Adıyaman'da deprem oldu. Ayrıca Cuma günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 13 deprem kayıtlara geçti. İşte, 21 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 21 Haziran son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..
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ADIYAMAN'DA DEPREM!
Adıyaman Sincik, saat 03.23'te 3.5 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Deprem yerin 7 kilometre altında oldu.
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BİNGÖL DE SALLANDI
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 03.42'de meydana gelen deprem yerin 10 kilometre altında kaydedildi.
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