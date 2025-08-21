Habertürk
        Son depremler listesi 21 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Tokat ve Balıkesir deprem ile sallandı! 21 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 21 Ağustos Perşembe günü yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Küçük büyük fark etmeksizin ülkede meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Tokat ve Balıkesir deprem ile sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 21 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 07:20 Güncelleme: 21.08.2025 - 11:31
        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri için son dakika deprem verileri inceleniyor. AFAD, Tokat ve Balıkesir’de deprem olduğunu duyurdu. Peki, bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Ağustos 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama ekranı…

        • 2

          BALIKESİR DEPREM İLE SALLAMAYA DEVAM EDİYOR

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:57'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Depremin, 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        • 3

          TOKAT'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          AFAD verilerine göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Depremin, 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

          Saat 01:31'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntı, 7.04 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 4

          21 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          3 ve üzeri büyüklükteki son depremler ve detayları şöyle;

          2025-08-21 10:48:31 36.02361 27.06611 7.0 ML 3.4 Ege Denizi - [81.92 km] Datça (Muğla)

          2025-08-21 10:20:53 40.36583 24.14028 12.39 MW 3.5 Ege Denizi

          2025-08-21 08:57:44 39.28028 28.15833 7.0 MW 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-21 08:41:15 39.2225 28.04722 6.97 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-21 06:03:08 39.26028 28.09778 7.1 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-21 04:51:34 39.2175 28.1275 7.68 MW 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-21 01:31:17 40.08 36.01528 7.04 ML 3.4 Sulusaray (Tokat)

          2025-08-21 01:24:03 40.08222 36.01694 7.02 MW 4.0 Sulusaray (Tokat)

        • 5

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
