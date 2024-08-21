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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 21 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 21 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye raporlanıyor. Son olarak Elazığ'da bir deprem meydana geldi. İşte, 21 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Elazığ depremi merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 07:09 Güncelleme: 21.08.2024 - 07:54
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile saniye saniye ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt arıyor. Son olarak Elazığ'da şiddetli bir deprem oldu. İşte, 21 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        • 2

          ELAZIĞ DEPREM İLE SALLANDI!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ ili Palu ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          Saat 05:15'te yaşanan depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 11.32 km olarak ölçüldü.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!

          AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde bir deprem oldu.

          Saat 04:10’da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 6.97 km olarak kayıtlara geçti.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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