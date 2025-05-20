Son depremler listesi 20 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kaydediyor. Bugün yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar 20 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD verilerine göre bugün İstanbul, Kars ve Muğla'da deprem oldu. Sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detaylar 20 Mayıs Salı son depremler listesine eklendi. İşte detaylar...
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Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple gün içerisinde ülkenin farklı bölgelerinde birçok deprem meydana geliyor. Bunlardan şiddeti yüksek olanlar vatandaşlar tarafından hissedilirken şiddeti az olanlar ise hiç anlaşılmıyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. Son olarak İstanbul, Kars ve Muğla merkezli depremler meydana geldi. İşte, 20 Mayıs 2025 Son depremler listesi...
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MUĞLA MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:25'te Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen deprem, yerin 11.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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KARS'TA DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:11'de Ermenistan Shirak - Kars Akyaka merkezli bir deprem meydana geldi.
3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.16 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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İSTANBUL AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:54'te Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
2.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.03 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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20 MAYIS 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
2025-05-20 16:51:32 36.71806 25.64167 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-05-20 16:31:43 37.39667 36.57417 7.58 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-05-20 14:25:59 36.03111 28.08611 11.76 ML 3.4 Akdeniz - [66.70 km] Marmaris (Muğla)
2025-05-20 09:11:33 41.08611 43.84222 7.16 ML 3.3 Shirak (Ermenistan) - [23.44 km] Akyaka (Kars)
2025-05-20 08:28:31 39.05806 33.27694 6.99 ML 2.6 Kulu (Konya)
2025-05-20 06:55:10 36.0475 28.06722 10.68 ML 2.9 Akdeniz - [64.96 km] Marmaris (Muğla)
2025-05-20 06:54:12 40.83611 28.42222 10.03 ML 2.6 Marmara Denizi - [20.09 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-20 02:39:36 40.75139 31.69167 10.21 ML 2.7 Merkez (Bolu)
025-05-20 01:08:10 39.22583 29.00083 11.01 ML 2.5 Simav (Kütahya)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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