Bursa ve Adıyaman deprem ile sallandı! 20 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu nedenle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi veriler bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Bursa ve Adıyaman'da deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 20 Mart 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD, Bursa ve Adıyaman'da deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte 20 Mart 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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EGE DENİZİ SALLANDI
Ege Denizi'nde saat 16.08'de, 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6.41 kilometre derinliğinde yaşandı.
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ADIYAMAN'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:12'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem oldu.
2.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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BURSA'DA DEPREM!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:35'te Bursa'nın Orhaneli ilçesinde deprem meydana geldi.
3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Orhaneli (Bursa)
Tarih:2025-03-19
Saat:07:35:26 TSİ
Enlem:39.90444 N
Boylam:28.835 E
Derinlik:6.09 km
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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