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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 20 Eylül 2024 Cuma: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile şimdi deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Sivas ve Yozgat'ta deprem! 20 Eylül 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Sivas ve Yozgat'ta deprem meydana geldi. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Eylül 2024 Cuma son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 07:11 Güncelleme: 20.09.2024 - 07:47
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        • 1

          Son depremler listesi 20 Eylül 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Gün içerisinde ülke genelinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Derinliği yüzeye yakın olan 3 ve üzeri büyüklükteki depremler vatandaşlarda paniğe sebep olabiliyor. Alınan verilere göre Sivas ve Yozgat'ta deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 20 Eylül son depremler listesi…

        • 2

          YOZGAT'TA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.14'te Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.05 km derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          SİVAS'TA DEPREM!

          AFAD verilerine göre, saat 07.09'da Sivas ili Gürün ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          2.9 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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