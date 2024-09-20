Son depremler listesi 20 Eylül 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Gün içerisinde ülke genelinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Derinliği yüzeye yakın olan 3 ve üzeri büyüklükteki depremler vatandaşlarda paniğe sebep olabiliyor. Alınan verilere göre Sivas ve Yozgat'ta deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 20 Eylül son depremler listesi…