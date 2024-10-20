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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 20 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da deprem! 20 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        20 Ekim Pazar günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 20 Ekim 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 08:42 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:38
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        • 1

          Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 20 Ekim'de farklı illerde olmak üzere 25 deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 20 Ekim 2024 son depremler listesi..

        • 2

          MALATYA SALLANDI

          Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00.04'te, yerin 7 kilometre aşağısında oldu.

        • 3

          Bunun dışında 20 Ekim günü Türkiye'nin farklı il ve bölgelerinde 24 deprem kaydedildi. Ancak kayıtlara geçen depremlerin hepsi 1.5 büyüklüğünde veya daha az olarak ölçüldü.

        • 4
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