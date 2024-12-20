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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 20 Aralık 2024: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika verileri ile en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 20 Aralık Cuma: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 20 Aralık 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. AFAD verilerine göre, Elazığ'da deprem oldu. İşte 20 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 07:34 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:11
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        • 1

          En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. 20 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı gibi detaylara ulaşılabiliyor. AFAD verilerine göre, Elazığ deprem ile sallandı. İşte detaylar…

        • 2

          ELAZIĞ’DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:44’te Elazığ ili Sivrice ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          ELAZIĞ DEPREM VERİLERİ

          Tarih: 2024-12-20

          Saat: 05:44:40

          Enlem: 38.42667

          Boylam: 39.22667

          Derinlik: 7.0 ML

          Büyüklük: 2.5

          Yer: Sivrice (Elazığ)

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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