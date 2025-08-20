Son depremler listesi 20 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Türkiye'de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen büyük depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Peki, deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise ‘’Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir'de artçı sarsıntılar sürüyor. İşte, sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler için 20 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
BALIKESİR'DE DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 4,54 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
20 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-08-20 03:41:15 39.26139 28.1075 7.0 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 01:20:20 39.22667 28.2275 5.05 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 01:14:32 39.19472 28.18944 5.65 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-20 01:10:34 39.20806 28.21917 4.54 ML 4.3 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
