Bursa ve Malatya'da deprem! 2 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Son verilere göre, bugün Bursa ve Malatya'da deprem oldu. İşte, 2 Temmuz 2025 son depremler listesi...
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Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Bursa ve Malatya’da deprem meydana geldi. Bursa ve Malatya depremleri başta olmak üzere bugün yaşanan tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 2 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
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MALATYA’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:15’te Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.7 olarak ölçülen deprem, yerin 7.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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BURSA’DA PEŞ PEŞE DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01:32’de Bursa Gemlik merkezli bir deprem meydana geldi.
2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 01:58’de Bursa Gemlik merkezli bir deprem daha meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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2 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-07-02 03:15:26 38.12583 37.79056 7.08 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-02 01:58:46 40.49111 29.21667 7.0 ML 3.0 Gemlik (Bursa)
2025-07-02 01:32:52 40.49028 29.22139 8.01 ML 2.7 Gemlik (Bursa)
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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
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