Güncel veriler açıklandı! İşte 2 Mart son depremler listesi
Türkiye'de anbean birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu küçük ve yerin kilometrelerce altında olduğu için hissedilmiyor ancak hepsi anlık verilerle ölçülüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre; 2 Mart Cumartesi son depremler listesi...
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Son depremler listei 2 Mart... Türkiye'de anlık olarak birçok deprem meydana geliyor. 2 Mart günü yurt genelinde farklı şehirler, küçük çaplı da olsa sallandı. Sizler için güncel deprem listesinden; son depremleri listeledik. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre; 2 Mart Cumartesi son depremler listesi...
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MUĞLA'DA DEPREM!
Gece saat 00.56'da Muğla Marmaris'te, 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
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ÇANAKKALE SALLANDI
Çanakkale sabaha karşı 4 sularında 2.3 ile sallandı. Deprem 13 kilometrede gerçekleşti.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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