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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 2 Haziran 2025: Hatay ve Bingöl deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 2 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi 2 Haziran Pazartesi verileri inceleniyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Hatay ve Bingöl deprem ile sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 2 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 07:37 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:02
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        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen Hatay ve Bingöl depremi ile ilgili gelişmeler 2 Haziran bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. İşte, 2 Haziran 2025 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…

        • 2

          BİNGÖL'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:14'te Bingöl'ün Kiğı ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.05 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          HATAY DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00:31'de merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 7.05 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          2 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-06-02 03:14:51 39.24139 40.25583 7.05 ML 3.3 Kiğı (Bingöl)

          2025-06-02 02:06:59 38.60472 37.99028 6.7 ML 2.5 Yazıhan (Malatya)

          2025-06-02 00:38:48 39.22417 40.26222 7.03 ML 2.7 Kiğı (Bingöl)

          2025-06-02 00:31:27 36.58083 36.39972 7.03 ML 3.0 Kırıkhan (Hatay)

          2025-06-02 00:02:53 39.23111 40.25306 7.15 ML 2.8 Kiğı (Bingöl)

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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