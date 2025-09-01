Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 2 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 2 Eylül Salı: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 2 Eylül Salı günü itibarıyla güncellendi. Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 2 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 07:25 Güncelleme: 02.09.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 2 Eylül 2025 son depremler listesi...

        • 2

          BALIKESİR SINDIRGI'DA DEPREM

          Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.09 sularında 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

          AFAD verilerine göre saat 16.13’te Balıkesir Sındırgı’da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem derinliği 7.32 olarak duyuruldu.

        • 3

          1 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          2025-09-01 16:23:50 39.20778 28.15556 10.04 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-01 16:19:05 39.24028 28.20333 6.95 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-01 16:16:32 39.22222 28.18028 10.98 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-01 16:15:23 39.21528 28.18806 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-01 16:13:51 39.23778 28.20722 7.32 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-01 15:53:47 37.82389 36.26556 7.01 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)

          2025-09-01 15:49:41 38.97139 28.22639 6.8 ML 1.0 Gördes (Manisa)

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        5 yabancı uyruklu gözaltına alındı
        5 yabancı uyruklu gözaltına alındı
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Kusursuz Devler!
        Kusursuz Devler!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        Habertürk Anasayfa