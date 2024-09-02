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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 2 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 2 Eylül 2024 AFAD/Kandilli: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 2 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 07:21 Güncelleme: 02.09.2024 - 07:29
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          Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu? İşte, 2 Eylül 2024 son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        • 2

          GAZİANTEP’TE DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 07.07’de Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.3 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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