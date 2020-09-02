Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geldi. İşte 2 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
AFAD SON DEPREMLER
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 2 EYLÜL 2020
2020.09.02 07:26:05 39.4495 26.2157 12.5 -.- 1.8 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.02 07:04:32 39.4912 26.2245 3.4 -.- 1.6 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.02 06:02:32 39.4763 26.2427 6.6 -.- 1.7 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.02 05:36:54 36.3643 28.7577 9.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.02 04:03:47 39.4773 26.2075 10.6 -.- 1.5 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.02 03:37:24 39.4718 26.2120 14.5 -.- 1.4 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.02 03:18:44 39.4632 26.2265 5.2 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.02 03:15:09 39.1220 29.0182 9.1 -.- 1.4 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.09.02 03:08:14 39.4593 26.2518 12.0 -.- 1.6 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.02 02:11:32 37.3770 37.4492 1.2 -.- 1.0 -.- YENIYURT-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel
2020.09.02 02:05:34 39.4735 26.2378 9.5 -.- 1.4 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.02 02:01:30 38.4030 30.2573 16.1 -.- 2.0 -.- GOKCEALAN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2020.09.02 01:54:31 36.5552 28.7348 20.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.02 01:53:51 38.4270 30.2167 4.8 -.- 1.9 -.- KOCHISAR-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2020.09.02 01:49:28 35.3478 27.7693 9.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.02 01:47:01 35.3290 27.7698 9.7 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel
2020.09.02 01:17:19 40.6767 27.4727 11.2 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.01 23:48:57 39.4795 26.2438 6.1 -.- 2.7 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.01 23:37:00 38.4793 26.8265 4.9 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.09.01 23:35:03 38.1840 38.7133 12.4 -.- 2.1 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.09.01 21:21:04 38.4408 39.2447 9.3 -.- 2.3 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.09.01 21:20:38 39.4770 26.2552 5.5 -.- 2.7 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.01 20:35:03 38.4933 26.8042 2.5 -.- 2.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.09.01 15:43:49 38.3615 39.2345 10.2 -.- 1.5 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.09.01 15:01:37 37.6518 35.5560 10.8 -.- 2.5 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
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