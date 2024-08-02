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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 2 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son ne zaman deprem oldu?

        Osmaniye ve Akdeniz'de deprem! 2 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 8 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. İşte, 2 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 08:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 08:00
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        • 1

          Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün kayıtlara toplamda 8 deprem geçti. İşte, 2 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        • 2

          OSMANİYE'DE DEPREM!

          Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 06.09'da olan deprem yerin 12 kilometre altında yaşandı.

        • 3

          AKDENİZ DE SALLANDI

          Saat 05.34'de Akdeniz'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı 18 kilometrede ölçüldü.

        • 4
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