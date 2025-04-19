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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 19 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Çanakkale'de deprem! 19 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Çanakkale deprem ile sallandı. İşte 19 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 08:03 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:02
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          Son depremler listesi 19 Nisan Cumartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından inceleniyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün birçok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Çanakkale’de 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 19 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        • 2

          ÇANAKKALE’DE DEPREM

          Ege Denizi Saros Körfezi açıklarında saat 07.10’da deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, merkez üssü Çanakkale ili Eceabat ilçesi olarak ölçülen sarsıntının büyüklüğü 3.4, derinliği ise 19.75 kilometre olarak ölçüldü.

        • 3

          19 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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