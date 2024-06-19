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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 19 Haziran 2024 Çarşamba! AFAD ve Kandilli verileri ile en son nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Akdeniz ve Elazığ'da deprem! 19 Haziran 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Elazığ ve Akdeniz'de ayrı ayrı deprem oldu. Ayrıca Çarşamba günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 34 deprem kayıtlara geçti. İşte, 19 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 08:29 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:22
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        • 1

          Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 19 Haziran Çarşamba son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..

        • 2

          ADIYAMAN VE BURSA'DA DEPREM!

          Adıyaman Tut, bugün 15:21'de bir sarsıntı yaşadı. 2.0 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 9.59 kilometre olarak kaydedildi.

          Bursa Büyükorhan ise 2.3 ile sallandı. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7.02 kilometre.

        • 3

          ELAZIĞ'DA DEPREM!

          Elazığ Sivrice, 3.2 ile sallandı. Deprem saat 00.46'da, yerin 7 kilometre altında oldu.

        • 4
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