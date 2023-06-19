Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün meydana gelen depremlerle güncelleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 18 Haziran'da Adana'da deprem meydana geldi. Sarsıntı hissedenlerin gözü "19 Haziran 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna çevrildi. İşte 19 Haziran 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında merak edilenler...