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SON DEPREMLER LİSTESİ 19 Haziran 2023 | Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli 19 Haziran son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 18 Haziran saat 23:59'da Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine çevrildi. İşte 19 Haziran 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Giriş: 19.06.2023 - 07:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün meydana gelen depremlerle güncelleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 18 Haziran'da Adana'da deprem meydana geldi. Sarsıntı hissedenlerin gözü "19 Haziran 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna çevrildi. İşte 19 Haziran 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında merak edilenler...

  • SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

    Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

  • KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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