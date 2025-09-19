Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 19 EYLÜL 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        Son depremler listesi 19 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 19 Eylül 2025 Cuma günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 19 Eylül 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 07:14 Güncelleme: 19.09.2025 - 07:17
        • 1

          En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri inceleniyor. İşte, 19 Eylül 2025 son depremler listesi...

        • 2

          OSMANİYE’DE DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00:15’te Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.8 büyüklüğündeki deprem, 6.96 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 3

          19 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;

          2025-09-19 00:15:31 37.35833 36.23472 6.96 ML 3.8 Kadirli (Osmaniye)

        • 4

          EN SON NEREDE DEPREM OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
