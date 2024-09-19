Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Akdeniz’de şiddetli bir deprem meydana geldi. Akdeniz depremi başta olmak üzere bugün yaşanan tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 19 Eylül 2024 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.