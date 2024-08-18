19 Ağustos 2024 Pazar AFAD ve Kandilli son depremler listesi
19 Ağustos günü Türkiye'nin birçok şehrinde deprem oldu. Depremlerin birçoğu hissedilmeyecek seviyede olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçiriliyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 19 Ağustos 2024 son depremler listesi...
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Türkiye, dünyadaki deprem ülkelerinden biri dolayısıyla her an deprem gerçeği ile yaşıyor. Bu kapsamda, birçoğu vatandaşlar tarafından hissedilmese de ülkede birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 19 Ağustos 2024 son depremler listesi..
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BİNGÖL'DE DEPREM
AFAD: Bingöl'ün Karlıova İlçesinde saat 21.15'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUŞ'TA DEPREM!
Muş'un Varto ilçesi birçok depremle sallandı.. En büyüğü 3.8 büyüklüğünde olarak kayıtlara geçti. 7 kilometre derinlikte olan deprem saat 00.16'da ölçüldü. Saat 00.43'te 2.8 olarak başka bir deprem daha kayıtlara geçti.
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AKDENİZ 3.5 İLE SALLANDI
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. 15 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 00.11'de kaydedildi.
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