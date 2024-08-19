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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 19 Ağustos 2024 Pazartesi: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 19 Ağustos 2024 Pazartesi: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Son verilere göre, bugün İzmir'de deprem oldu. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı sonrası ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' soruları yanıt aramaya başladı. İzmir depremi büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile ilgili detaylara 19 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 07:08 Güncelleme: 19.08.2024 - 07:09
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          Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıp raporlanıyor. Son olarak İzmir’de bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularını gündeme taşıdı. İşte, 19 Ağustos 2024 son depremler listesi ile İzmir deprem büyüklüğü, derinliği ve konumu hakkında bilgiler…

        • 2

          İZMİR’DE DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir ili Menderes ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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