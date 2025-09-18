DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 18 Eylül Perşembe günü saat 07.30 itibarıyla büyüklükleri 0.8 ile 2.8 arasında değişen pek çok deprem meydana geldi.

Ancak 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.