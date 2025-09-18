Son depremler listesi 18 Eylül: Kandilli ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu ve büyüklüğü kaç?
Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki, bugün Türkiye'de en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 18 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde küçük ölçekli deprem meydana geldi. İşte 18 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 18 Eylül Perşembe günü saat 07.30 itibarıyla büyüklükleri 0.8 ile 2.8 arasında değişen pek çok deprem meydana geldi.
Ancak 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.
18 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-09-18 16:26:06 37.98722 36.57194 16.13 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-09-18 15:56:39 37.56417 33.83389 6.03 ML 1.9 Ereğli (Konya)
2025-09-18 15:55:27 37.51694 33.84333 6.97 ML 1.8 Ereğli (Konya)
2025-09-18 15:50:03 37.00722 26.70806 7.3 ML 1.8 Ege Denizi - [48.61 km] Bodrum (Muğla)
2025-09-18 15:24:06 40.83556 28.005 6.61 ML 1.9 Marmara Denizi - [15.01 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-09-18 15:17:45 39.19194 28.18389 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-18 15:06:38 39.26167 28.05222 4.98 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-18 14:58:54 39.20722 28.13333 6.01 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON NEREDE DEPREM OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
