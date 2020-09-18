Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre meydana gelen depremler yayınlanıyor. İşte 18 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 18 EYLÜL 2020

2020.09.18 12:04:23 39.8605 30.3968 0.0 -.- 1.7 -.- KARACOBANPINARI-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2020.09.18 11:55:12 36.8963 28.8162 27.9 -.- 1.1 -.- BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.09.18 11:09:24 38.7625 38.1065 6.4 -.- 1.8 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.18 10:55:16 38.7463 38.1708 4.5 -.- 2.2 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2020.09.18 10:41:26 39.8938 30.4515 0.0 -.- 1.3 -.- BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2020.09.18 10:31:36 38.6848 38.1173 8.5 -.- 1.9 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.18 09:54:04 38.6787 38.1058 5.0 -.- 4.4 4.3 AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) REVIZE01 (2020.09.18 09:54:04)

2020.09.18 09:09:38 38.7403 27.9515 9.8 -.- 1.9 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2020.09.18 09:06:59 37.1840 28.6543 9.4 -.- 1.8 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel

2020.09.18 09:01:52 39.1225 27.7572 2.0 -.- 2.2 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.09.18 08:50:14 37.2035 28.6128 15.0 -.- 1.5 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel

2020.09.18 08:38:36 38.4267 41.9397 21.7 -.- 2.3 -.- YAYGIN-(BITLIS) İlksel

2020.09.18 07:02:17 40.8227 27.6530 21.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.18 06:45:13 38.6982 42.1333 13.7 -.- 2.2 -.- CITAK-GUROYMAK (BITLIS) İlksel

2020.09.18 06:05:43 35.8275 28.2575 2.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.18 06:04:46 38.7780 26.4848 13.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.09.18 06:04:12 38.6932 41.9778 3.1 -.- 2.1 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel

2020.09.18 05:52:21 38.4343 25.6952 12.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel