Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre Malatya'da artçı deprem meydana geldi. İşte, 17 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMELR LİSTESİ - 17 MAYIS 2020

2020.05.17 13:54:16 38.3510 38.8385 18.7 -.- 1.6 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel

2020.05.17 13:44:28 37.1670 27.8632 0.0 -.- 1.3 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.05.17 13:43:59 38.9663 27.8992 6.4 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.17 13:42:21 36.4053 27.9427 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.17 13:36:12 38.9593 27.9380 5.4 -.- 1.4 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.17 13:33:31 38.9550 27.8907 5.7 -.- 2.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.17 12:33:16 37.4302 26.6260 18.6 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel