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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ARALIK SALI: Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Ankara ve Hatay'da deprem! 17 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 17 Aralık 2024 Salı günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Ankara ve Hatay'da deprem olurken ''Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 17 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 07:39 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:38
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        • 1

          En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Ankara ve Hatay'da deprem oldu. İşte, 17 Aralık 2024 son depremler listesi...

        • 2

          HATAY'DA DEPREM OLDU

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:47'de Suriye - Hama açıklarında deprem meydana geldi.

          Sarsıntı, Hatay ili Altınözü ilçesinde de hissedildi. 2.8 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7.01 olarak ölçüldü.

        • 3

          ANKARA'DA DEPREM

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06:01'de Ankara ili Beypazarı ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.4 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 8.96 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD'ın verilerine göre, saat 01:33'te Muğla'nın Datça ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.95 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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