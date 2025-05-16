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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MAYIS 2025 CUMA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 16 Mayıs Cuma: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli verileri

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün İzmir, Bolu ve Malatya'da deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Mayıs 2025 Son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:25
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        • 1

          Son depremler listesi 16 Mayıs Cuma günü için sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak en büyük depremler İzmir, Bolu ve Malatya'da ölçüldü. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 16 Mayıs 2025 Son depremler listesi…

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          BOLU’DA DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Bolu’nun Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          2.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          İZMİR DEPREM İLE SALLANDI!

          AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında deprem oldu.

          Büyüklüğü 3.3 olarak kayıtlara geçen sarsıntı, 7.94 kilometre derinlikte ölçüldü.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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