Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 16 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 16 Eylül bugün: AFAD ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 16 Eylül 2024 Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 16 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi verileri ile bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, AFAD ve Kandilli 16 Eylül 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          SON DEPREMLER

          Yer: Saruhanlı (Manisa)

          Tarih: 2024-09-16

          Saat: 09:20:09

          Derinlik: 7.0

          Büyüklük: 2.6

        • 3

          25 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ

          AFAD verilerine göre, 16 Eylül Pazartesi günü saat 15.30 itibarıyla toplam 25 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 1.1 ile 2.6 arasında değişti.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Avrupa'da şiddetli yağış: Can kaybı artıyor!
        Avrupa'da şiddetli yağış: Can kaybı artıyor!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Habertürk Anasayfa