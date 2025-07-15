Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 15 Temmuz 2025: Samsun, Elazığ ve Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Samsun, Elazığ ve Ege Denizi'nde deprem! 15 Temmuz 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul, Samsun, Elazığ ve Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. İşte 15 Temmuz 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 07:40 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son depremler listesi 15 Temmuz 2025 Salı günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul, Samsun, Elazığ ve Ege Denizi'nde deprem oldu. İşte, 15 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:52'de merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

          3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.63 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          ELAZIĞ'DA DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:15'te Elazığ Kovancılar merkezli bir deprem meydana geldi.

          2.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 17.28 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          SAMSUN'DA DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:08'de Samsun'un Ladik ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.08 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 5

          İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD verilerine göre, saat 04:13'te Marmara Denizi açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20.20 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 6.91 kilometre derinliğinde ölçüldü.

          3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.08 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 6

          15 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

          2025-07-15 09:52:45 35.38778 26.0025 7.63 ML 3.4 Ege Denizi

          2025-07-15 07:15:50 38.74333 39.95917 17.28 ML 2.9 Kovancılar (Elazığ)

          2025-07-15 06:08:56 40.88917 35.98972 10.08 ML 3.6 Ladik (Samsun)

          2025-07-15 04:13:45 40.85556 28.36917 6.91 ML 2.9 Marmara Denizi - [20.20 km] Büyükçekmece (İstanbul)

        • 7

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Habertürk Anasayfa