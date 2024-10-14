Elazığ deprem ile sallandı! 15 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama
Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi birçok veri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 15 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. BYaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Elazığ'da 4 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. İşte 15 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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15 EKİM SALI SON DEPREMLER
AFAD: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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14 EKİM PAZARTESİ 3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLER
Yer: Bulanık (Muş)
Tarih: 2024-10-14
Saat: 07:06:31
Derinlik: 7.0
Büyüklük: 3.4
Yer: Saimbeyli (Adana)
Tarih: 2024-10-14
Saat: 00:29:28
Derinlik: 7.03 ML
Büyüklük: 3.9
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Yer: Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) - [188.98 km] Çıldır (Ardahan)
Tarih: 2024-10-14
Saat: 03:52:59
Derinlik: 7.0
Büyüklük: 3.4
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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