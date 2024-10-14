Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. BYaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Elazığ'da 4 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. İşte 15 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...