Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler listesi 15 Ağustos 2025 Cuma: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler 15 Ağustos 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini süreli olarak güncelleniyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda '' Deprem mi oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki deprem mi oldu, bugün en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 15.08.2025 - 00:11
          AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

          BALIKESİR’DE DEPREM OLDU

          Balikesir Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7km derinliğinde gerçekleşti.

          Kandilli verilerine göre Balıkesir Sındırgı’da saat 15.13'te 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 8.6 olarak ölçüldü.

          Artçıların devam ettiği Sındırgı'da saat 16.58'de 3.2 büyüklüğünde başka bir deprem daha yaşandı.

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

